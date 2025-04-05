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Artos Dağı'nda Çığ Altında Kalan Kayakçı Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı Şahabettin Gün, kendi çabasıyla kurtularak hayata döndü. O anlar dron ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:08
Artos Dağı'nda Çığ Altında Kalan Kayakçı Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

Artos Dağı'nda Heyecan Dolu Anlar

Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Artos Dağı'nda snowboard yapan Şahabettin Gün, büyük bir çığın altında kalarak büyük bir tehlike atlattı. Ancak kayakçı, kendi imkanlarıyla bu zor durumdan kurtulmayı başardı.

Kurtuluş Anı Dron ile Görüntülendi

Bir grup kayakçı, 3,550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na dün gerçekleştirilen 4 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından ulaştı. Tırmanışın ardından yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladılar. Ancak bu sırada, zirveye yakın bir noktada meydana gelen çığın etkisi altında kalan Gün, kar yığınlarıyla bir süre sürüklendi.

Arkadaşları farklı bir güzergahtan iniş yapmak zorunda kaldı. Çığın düşmesi ve Gün'ün kurtuluş anları, AA ekibi tarafından drone ile kaydedildi.

Gün'ün Yaşadığı Korku Dolu Anlar

Şahabettin Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artos Dağı'nın dik yamacından inerken kar kütlelerinin kırıldığını fark ettiğini ifade etti. Bir anda çığ tehdidi ile karşılaştığını belirten Gün, şu sözleri kaydetti:

"Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz."

Gün, cesareti ve soğukkanlılığı ile bu zor durumu atlattı ve kayak camiasında büyük bir takdir topladı.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin...

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin Gün, kendi imkanlarıyla kar yığınından kurtulmayı başardı. Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, AA ekibince drone ile görüntülendi.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin...

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda snowboard yaparken çığın altında kalan kayakçı Şahabettin Gün, kendi imkanlarıyla kar yığınından kurtulmayı başardı. Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, AA ekibince drone ile görüntülendi.

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