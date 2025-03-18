Artos Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

Van Gevaş'ta Artos Dağı'nda mahsur kalan 12 dağcı kurtarıldı, 3 bin 100 metrede yaralanan bir dağcı helikopterle hastaneye taşındı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:06
Artos Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

Van Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grubu başarıyla kurtarıldı. 12 kişilik dağcı ekip, zirveye ulaşmasının ardından inişe geçtiği sırada 3 bin 100 metre irtifada bir dağcı düştü ve ayağından yaralandı.

Yaralı dağcının arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma helikopteri, mahsur kalan yaralı dağcı ve iki arkadaşını bölgeden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diğer 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirtti.

Ulutaş, "15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle birlikte olay yerine intikal etti. Hava şartları ve tipi nedeniyle helikopter desteği aldık" dedi.

Helikopterle alınan yaralı dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer 9 dağcı ise sorunsuz bir şekilde dağdan iniş yaparak güvenli bir alana ulaştı.

Olay sonrası tüm ekipler arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirildiği vurgulanarak, böyle başarılı kurtarma operasyonlarının birlikte yürütülen çabalarla mümkün olduğu ifade edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. AFAD İl...

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. AFAD İl...

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine açıklama yaptı.

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