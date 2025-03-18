Artos Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

Diğer 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirtti.

Ulutaş, "15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle birlikte olay yerine intikal etti. Hava şartları ve tipi nedeniyle helikopter desteği aldık" dedi.

Helikopterle alınan yaralı dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer 9 dağcı ise sorunsuz bir şekilde dağdan iniş yaparak güvenli bir alana ulaştı.

Olay sonrası tüm ekipler arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirildiği vurgulanarak, böyle başarılı kurtarma operasyonlarının birlikte yürütülen çabalarla mümkün olduğu ifade edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine açıklama yaptı.