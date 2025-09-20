Artvin Borçka'da Tarihi Üç Gözlü Kesmetaş Köprü Çöktü

Artvin Borçka'da tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesiyle çöktü; yetkililer can kaybı olmadığını, polis güvenlik önlemi aldığını bildirdi.

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, dere su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

Olayın seyri

İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi. Ancak gün içinde yağışların şiddetini artırması ve derenin yükselmesi üzerine köprü çöktü.

Açıklama ve önlemler

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.

Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi.

