Artvin'de 47 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Artvin'de Hükümlü Yakalandı

Artvin'de, 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir firari, Sarp Hudut Kapısı'nda güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Emniyet Ekipleri Devrede

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü, firarinin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı border kontrol ve denetimlerini artırdı. Ekiplerin titiz çalışması sonuç verdi.

Suç Kayıtları ve Cezası

44 yaşındaki E.D., "evden hırsızlık", "motosiklet ve otomobil hırsızlığı", "uyuşturucu madde kullanma ve satma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yağma" gibi ondan fazla suç işlemektedir. Bunun yanı sıra, "nitelikli yağma" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi ağır suçlar nedeniyle toplam 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.

Yargılanmaya Devam Edecek

Yakalama işleminin ardından E.D., cezaevine teslim edilmiştir. Söz konusu olay, güvenlik güçlerinin yurt dışına kaçmaya çalışan suçlular üzerindeki takibinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.