Artvin'de Çığ Nedeniyle Kapanan 6 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ olayı sonrası kapanan 6 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Borçka'ya bağlı Camili Havzası’na ulaşımı sağlayan kara yolunun Camili Geçidi mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.
Çığ nedeniyle, Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine ulaşım kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede meydana gelebilecek olası çığ riskine karşı kontrollü çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca, çığın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı.