Artvin'de Çığ Sebebiyle 6 Köy Yolu Kapatıldı

Artvin'de Çığ Felaketi: 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ felaketi, 6 köyün ulaşımını olumsuz etkiledi. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğine sahip olan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 25. kilometresinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.
Çığ nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan kara yolu güzergahında bulunan Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamamaktadır. Bu durum, bölgede yaşayan halkı zor durumda bıraktı.
Karayolları ekipleri, olası çığ riskini göz önünde bulundurarak kontrollü çalışma başlattı. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildiriliyor.
Öte yandan, çığın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.