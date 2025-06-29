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Artvin'de Çöken Ahırda 33 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırdan 33 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ekipler yoğun çalışmayla hayvanları sağ salim buldu.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 10:50
Artvin'de Çöken Ahırda 33 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Artvin'de Çöken Ahırda Hayvan Kurtarma Operasyonu

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen bir olayda, Atanoğlu Köyü Karçal Yaylası'nda bulunan Ahmet Çelik'e ait ahşap ahır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Enkaz altında kalan 33 büyükbaş hayvan için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yoğun bir çaba harcayan ekipler, çevredeki vatandaşların da desteğiyle büyükbaş hayvanları sağ salim kurtarmayı başardı. Çalışmaların ardından hayvanlar güvenli bir yere taşındı.

Öte yandan, enkazdan çıkarılan yaralı hayvanlar hemen veteriner hekim tarafından tedavi edilmek üzere kontrol altına alındı.

Bu olay, acil durum ekiplerinin hızlı müdahalesinin yanı sıra, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma...

Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma...

Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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