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Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör sürücü gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 19:16
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında

Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen sürücü de gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Düzensiz Göçmenler

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında şüpheli bir otomobili takibe aldı. Ardahan-Şavşat kara yolu üzerindeki Yavuzköy mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi.

Gözaltındaki Organizasyon Sürücüsü

Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, üzerinde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine nakledildi.

Adli Süreç

Gözaltındaki sürücü, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü...

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.

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