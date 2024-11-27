Artvin'de Eğitime Kar Engeli: 2 İlçede 1 Gün Ara Verildi

Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli İlçelerinde Eğitimde Aksama

Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 28 Kasım Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi.

Ardanuç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede süregelen yoğun kar yağışının meteorolojik verilere göre gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca, yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Yusufeli Kaymakamlığı da benzer bir açıklama yaparak, ilçede devam eden kar yağışı sebebiyle yarın eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Her iki ilçede ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.