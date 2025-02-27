Artvin'de Eğitime Kar Engeli: Buzlanma Riskine Dikkat!

Artvin'de Eğitime Kar Engeli

Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının sona erdiği ancak buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

Güvenlik Tedbirleri Alınıyor

Açıklamada, tedbir amacıyla öğrenci ve vatandaşların güvenliği için il merkezi ile Murgul'daki tüm eğitim kurumlarında, ayrıca diğer ilçelerde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Eğitim süreçlerinin güvenli bir şekilde devam etmesi adına bu önlemler alındı.