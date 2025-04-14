Artvin'de Gazze'ye Destek İçin Araç Konvoyu Oluşturuldu

Artvin'de Gazze İçin Birlikten Güç Doğdu

Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla araçlarla büyük bir konvoy oluşturuldu. Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Yeni Mahalle Camisi'nin önünde bir araya geldiler.

Kalabalık, Sesini Yükseltti

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail'i lanetleyen sloganlar atarak, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren on binlerce sivil için dualar etti.

İHH'dan Sarsıcı Açıklama

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir vahşi katliam olarak nitelendirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve 115 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Delibaş, "Gazze ölüyor, sessiz kalma!" diyerek, İsrail'in yalnızca bombalarla değil, gıda ve temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi. Bu durumun, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Uzun Araç Konvoyu Şehirde Görüntülendi

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, uzun bir araç konvoyu oluşturarak, korna ve sloganlar eşliğinde şehir turu attılar. Bu şekilde İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmiş oldular.

Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla araçlarla konvoy oluşturuldu.

Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla araçlarla konvoy oluşturuldu.