Artvin'de Heyelan Mahalle Yolunu Kapadı

Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, dev kaya kütlesi yakınındaki bina için tehlike arz etti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:30
Artvin'de Heyelan Mahalle Yolunu Kapadı

Artvin'de Heyelan Mahalle Yolunu Kapadı

Artvin şehir merkezinin Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde meydana gelen heyelan, yerel ulaşımı olumsuz etkiledi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri ve ağaçlar, mahalle yolunu kapatarak ulaşımın durmasına neden oldu.

Dev Kaya Kütlesi Tehlike Oluşturdu

Heyelan sırasında yamaçtan kopan dev bir kaya kütlesi, yolun bitişiğindeki 4 katlı bir bina yakınında durarak büyük bir tehlike yarattı. Şans eseri, o an yolda hiç kimse bulunmuyordu.

Yol Açma Çalışmaları Hızla Başlayacak

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve yetkililer, bölgedeki hasarı değerlendirmek amacıyla olay yerinde incelemelerde bulundu. Erdem, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yağışların ardından karların erimesinin heyelanlara sebep olduğunu vurguladı.

Heyelan nedeniyle kapanan yolun geçici olarak Balcıoğlu mevkisinden verileceğini belirten Başkan Erdem, yol açma çalışmalarının teknik incelemelerin ardından yarın başlayacağını duyurdu.

Sakinler Olumsuz Anlar Yaşadı

Mahalle sakinlerinden Ahmet Köksal, heyelan anında büyük bir korku yaşadığını ifade ederek, evinin hemen yanındaki dev kayanın düşüşünü camdan izlediğini anlattı. Köksal, "Akşam üstü eve girerken yola birkaç tane küçük taş düşmüştü. Daha sonra iş makineleri geldi, yolu temizledi. Sonrasında ise çok büyük bir heyelan oldu. Allah'tan taş yolda kaldı, dönse eve çarpacaktı. O anları canlı izledim, çok korktum ama kimseye bir şey olmadı, ucuz atlattık," dedi.

Artvin şehir merkezinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Artvin şehir merkezinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Artvin şehir merkezinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Artvin şehir merkezinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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