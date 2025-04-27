Artvin'de Kaçak Silah Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı

Artvin'de Silah Kaçakçılığına Ağır Darbe

Artvin ve Trabzon'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, kaçak silah imalatı ve ticareti ile bağlantılı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığına dair aldıkları bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Bu gelişme, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Operasyon sonucunda, olayla ilişkili 9 şüpheli gözaltına alınarak nitelikli suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Artvin ve Trabzon'da 13 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin ve Trabzon'da 13 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.