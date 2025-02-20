Artvin'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:12
Artvin'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Artvin'de Eğitim Ara Verildi

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetini artırması beklenen kar yağışı ve soğuk hava koşullarının, özellikle gece yarısından itibaren don ve buzlanma tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra öğrencilerin güvenliği için tüm eğitim kurumlarındaki (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) eğitim faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

İdari İzin Uygulamaları

Valilik, kamu kurumlarında görev yapmakta olan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin yanı sıra anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu karar, olası risklerin minimize edilmesi amacıyla alındı.

Artvin'deki vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu bu süreçte, Valilik tarafından yapılacak olan duyurulara dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Sincan'da Lise Öğrencilerinden "Sağlık Olsun" Projesi Başlatıldı
3
Bayrampaşa'da Garaj Yangını: Bir Araç Kül Oldu
4
Samsun Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Mete Ulaşarak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
5
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
6
El-Hıyam'da Cansız Beden Bulundu: İsrail'in Çekildiği Bölgedeki Gerilim Devam Ediyor
7
Tokat'ta Cip ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?