Artvin'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Artvin'de Eğitim Ara Verildi

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetini artırması beklenen kar yağışı ve soğuk hava koşullarının, özellikle gece yarısından itibaren don ve buzlanma tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra öğrencilerin güvenliği için tüm eğitim kurumlarındaki (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) eğitim faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

İdari İzin Uygulamaları

Valilik, kamu kurumlarında görev yapmakta olan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin yanı sıra anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu karar, olası risklerin minimize edilmesi amacıyla alındı.

Artvin'deki vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu bu süreçte, Valilik tarafından yapılacak olan duyurulara dikkat edilmesi önem taşımaktadır.