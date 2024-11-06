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Artvin'de Kar Yağışı 38 Köy Yolunu Kapattı

Artvin'de etkili olan kar yağışı, 38 köy yolunun kapalı kalmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:03
Artvin'de Kar Yağışı 38 Köy Yolunu Kapattı

Artvin'de Kar Engelleri

Artvin, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde dünden itibaren süren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

KAPANAN YOLLAR

Merkezde 1, Borçka'da 6 ve Şavşat'ta 31 olmak üzere toplam 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için var gücüyle çalışıyor.

Ulaşımda Aksamalar

Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde ise kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Karla Kaplı Güzellikler

Kentteki yağış etkisini kaybederken, önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı 10, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreyi buldu.

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