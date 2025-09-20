Artvin’de Sağanak: Borçka’da Taşkın ve Heyelanlar — Valilik Açıkladı

Artvin’de sağanak Borçka’da taşkın ve heyelanlara yol açtı

Güncelleme — Valilik açıklaması eklendi

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak, ilçede etkisini artırdı ve bir dizi sel ile heyelana neden oldu.

İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkınlar oluştu; Karagöl Camili yolu ile bazı köy yolları ise toprak kayması sebebiyle ulaşıma kapandı.

Aralık köyünde dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü. Turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

Valilikten yürütülen çalışmalar ve uyarılar

Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağanağın Borçka ve çevre ilçelerde sel ile heyelanlara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulandı.

Valiliğimiz koordinesinde AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Belediyeler, UMKE, Kızılay, ÇEDAŞ, Türk Telekom, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SYDV'den oluşan ekiplerin 157 personel ve 109 araç ve iş makinesiyle yol açma, tahliye, enerji ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dere kenarlarından uzak durmaları istendi.

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.