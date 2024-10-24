Artvin'de Su ve Enerji Sempozyumu: Gelecek İçin Sürdürülebilir Çözümler

Su ve Enerjinin Önemi

Ergün, suyun yaşamın devamlılığı için stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin temiz su kaynaklarına erişimi azalttığını belirten Ergün, sürdürülebilir yaşam için suyun öneminin arttığına dikkat çekti.

Artvin'in Enerji Potansiyeli

Vali Ergün, Artvin'in coğrafyası ve su kaynakları ile Türkiye'nin önemli enerji havzalarından biri olduğunu ifade etti. Özellikle Çoruh Nehri üzerinde bulunan barajların milli ekonomiye 137 milyar lira katkı sağladığını vurgulayarak, bu barajların toplam 1975 megavat kurulu güce sahip olduğunu belirtti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Bilgin'in Vurguları

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de su ve enerjinin insan yaşamındaki hayati önemini dile getirdi. BM'nin tahminlerine göre, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun gıda, su ve enerji ihtiyaçlarının artacağını belirten Bilgin, mevcut durumun sürdürülebilir kalkınma için uzun vadeli bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Sempozyumun İçeriği

Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Atakan Öztürk ise etkinliğe Türkiye ve yurtdışından 17 kurumdan 60'tan fazla araştırmacı ve sektör temsilcisinin katıldığını, 37 bildirinin sempozyumda ele alınacağını açıkladı. Konular arasında su ve enerji politikaları, yenilenebilir enerji kaynakları ve iklim değişikliğinin etkileri yer aldı.

Artvin'de, su ve enerji politikaları, iklim değişikliği bağlamında su ve enerji arasındaki etkileşim gibi konuların görüşüleceği "Uluslararası Kafkasya Su ve Enerji Sempozyumu" başladı. Artvin Valisi Turan Ergün sempozyumda bir konuşma yaptı.

Artvin'de, su ve enerji politikaları, iklim değişikliği bağlamında su ve enerji arasındaki etkileşim gibi konuların görüşüleceği "Uluslararası Kafkasya Su ve Enerji Sempozyumu" başladı. Artvin Valisi Turan Ergün sempozyumda bir konuşma yaptı.