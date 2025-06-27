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Artvin'de Tıbbi Aromatik Lezzetler Programı Düzenlendi

Artvin'de düzenlenen program, tıbbi aromatik bitkilerin gastronomideki yerini ve önemini katılımcılara aktardı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:53
Artvin'de Tıbbi Aromatik Lezzetler Programı Düzenlendi

Artvin'de "Artvin Mutfağında Tıbbi Aromatik Lezzetler" Programı Gerçekleştirildi

Artvin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Artvin Mutfağında Tıbbi Aromatik Lezzetler" programı, beslenme ve sağlık alanında önemli bilgiler sundu.

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde organize edilen programda, AÇÜ Turizm Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bulut, katılımcılara tıbbi aromatik bitkilerin gastronomideki önemini anlattı.

Artvin'in Zengin Bitki Çeşitliliği

Bulut, Artvin'in tıbbi aromatik bitkiler açısından zengin bir bölge olduğunu belirtti. Ayrıca, AÇÜ'nün bu alanda bir ihtisas üniversitesi olduğunu hatırlatarak, tıbbi aromatik bitkilerin doğru değerlendirilerek gelir getirici yönlerinin ön plana çıkartılması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler ihraç eden ülkeler arasında dünyada 18'inci sırada olduğunu dile getiren Bulut, Artvin'deki geleneksel mutfakta kullanılan bitkilerin çeşitliliğini vurguladı.

Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları

Artvin yöresinde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi aromatik bitkiler şunlardır: çay bitkisi, kara lahana, ıhlamur, köndar, kara kekik, zahter, kuşburnu, kızılcık ve kinzi. Üniversitenin mutfak sanatları bölümlerinde de tıbbi aromatik bitkilerle farklı ürün denemeleri yapılmaktadır.

Bulut, yapılan araştırmalarda Artvin'e özgü 41 farklı ürün geliştirildiğini ve bu ürünlerin yerel lezzetleri yansıttığını kaydetti. Yeni tatlar arasında dağ pancarı çorbası, reyhanlı tavuk çorbası, haşhaş rezeneli somon gibi birçok farklı lezzet bulunuyor.

Etkinlik, AÇÜ'nün sosyal tesislerinde gerçekleştirildi ve akademisyenler ile turizm işletmeleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Artvin'in gastronomik potansiyelinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen program, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Artvin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğinde, "Artvin...

Artvin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğinde, "Artvin Mutfağında Tıbbi Aromatik Lezzetler" konulu program düzenlendi. Programda, AÇÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bulut, katılımcılara tıbbi aromatik bitkilerin önemi ve bu bitkilerin gastronomide kullanıma ilişkin sunum yaptı.

Artvin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğinde, "Artvin...

Artvin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğinde, "Artvin Mutfağında Tıbbi Aromatik Lezzetler" konulu program düzenlendi. Programda, AÇÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bulut, katılımcılara tıbbi aromatik bitkilerin önemi ve bu bitkilerin gastronomide kullanıma ilişkin sunum yaptı.

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