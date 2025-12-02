Artvin'de Trafik Kazası: 3 Ölü

Ortaköy'de kamyonet refüjden düştü

Artvin'de bu sabah meydana gelen kazada 2'si kardeş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü Hekimoğlu Mahallesi yolunda, sabah saatlerinde Hasan Günay (44)'ın kullandığı 41 AEB 110 plakalı kamyonet, Artvin istikametinden Ortaköy yönüne seyir halindeyken virajda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki yaklaşık 7 metrelik refüjden aşağıya düştü.

Kazada sürücü Hasan Günay ile araçta bulunan ağabeyi Yunus Günay (51) ve Hasan İnce (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

