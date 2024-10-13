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Artvin'de Trafik Kazasında İki Hayat Kaybı

Artvin'de bir kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:48
Artvin'de Trafik Kazasında İki Hayat Kaybı

Artvin'deki Trafik Kazası

Artvin'in Yusufeli ilçesinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Demirkent köyü Zemecor mezrası yolunda, Özkan Kasap yönetimindeki 08 AAB 469 plakalı kamyonet, virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası hemen 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, kazada Umut Yaşar Polat (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Özkan Kasap ile yolculardan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, durumu ciddi olan Tamer Satır maalesef hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaşanan kayıplar, bölgede büyük bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin virajı alamayıp uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin virajı alamayıp uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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