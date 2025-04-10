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Artvin'de Yangın Faciası: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'in Sümbüllü Köyü'nde çıkan yangında Uğur Coşkun'a ait iki katlı ahşap ev tamamen yandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:35
Artvin'de Yangın Faciası: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'de Alevler İki Katlı Evi Sardı

Artvin'in Sümbüllü Köyü Vake Mahallesi'nde meydana gelen bir yangın, iki katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirdi.

Uğur Coşkun'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen ahşap yapı nedeniyle hızla yayıldı.

Köylülerin durumu acil olarak bildirmesi üzerine, itfaiye ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik yoğun mücadele sonucu yangın söndürüldü, ancak evin durumu oldukça kötüleşti ve kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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