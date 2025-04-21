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Artvin'deki 52 Yıllık Cami Arazi Koşulları Nedeniyle Yol Olarak Kullanılıyor

Artvin'deki 52 yıllık Yeni Cami, arazi koşulları nedeniyle yol olarak hizmet veriyor, bu durum halk arasında 'Ayaklı Cami' olarak anılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:06
Artvin'deki 52 Yıllık Cami Arazi Koşulları Nedeniyle Yol Olarak Kullanılıyor

Artvin'de Eşsiz Bir Mimari: Ayaklı Cami

Artvin'in Çamlık Mahallesi'nde bulunan ve 1973 yılında hizmete açılan Yeni Cami, arazi şartları nedeniyle mimarisiyle dikkat çekiyor. Camii halk arasında 'Ayaklı Cami' olarak biliniyor. Bunun sebebi, caminin bir kolonu üzerine inşa edilmiş olması ve bu kolondan dolayı alt bölümünün yol olarak kullanılabilmesidir.

Cami ve Yolun Tarihçesi

Cami, toplamda 300 metrekarelik bir alan üzerinde 3 kat olarak tasarlanmışken, 150 metrekarelik kısmı toprak zemin üzerine, kalan kısmı ise 5 metre yükseklikteki beton kolonu desteği ile inşa edilmiştir. Bu durum, caminin alt bölümünü yapıldığı tarihten itibaren yol olarak kullanılabilir hale getirmiştir.

İmam Hatip Demirci'den Açıklamalar

Cami İmam Hatibi Özdemir Demirci, yöre halkının caminin mimarisine alışkın olduğunu, ancak dışarıdan gelenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Artvin'in coğrafi yapısını ele alan Demirci, "Artvin, barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından dolayı bu cami, belki de Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yapı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gürültü Sorunları ve Yapısal Zorluklar

Demirci, caminin altından yol geçmesinin gürültü sorunlarına neden olabildiğini belirtirken, "İmkansızlıklar nedeniyle bu şekilde inşa edildi. Yoksa caminin kapasitesi çok düşük olurdu; arsa üzerine inşa edilseydi belki sadece 150 metrekare olacaktı. Ancak bu şekilde, direkler sayesinde 300 metrekare olarak hizmet vermektedir" dedi.

Mahalle Sakinlerinin Hatıraları

Mahalle sakinlerinden Celal Çiçek de caminin yapılış hatırasını paylaşarak, "Arsa olmayınca bu şekilde inşa edildi. Altından yol geçtiği için halk arasında 'Ayaklı Cami' olarak anılıyor" şeklinde konuştu.

Artvin'de, 1973 yılında arazi şartları nedeniyle yolun kapanmaması için bir kolonu mahalle yolu...

Artvin'de, 1973 yılında arazi şartları nedeniyle yolun kapanmaması için bir kolonu mahalle yolu üzerine inşa edilen ve halk arasında "Ayaklı Cami" olarak bilinen Yeni Cami'nin altından 52 yıldır araç ve yaya trafiği sağlanıyor. Mahalle sakinlerinden Celal Çiçek, açıklama yaptı.

Artvin'de, 1973 yılında arazi şartları nedeniyle yolun kapanmaması için bir kolonu mahalle yolu...

Artvin'de, 1973 yılında arazi şartları nedeniyle yolun kapanmaması için bir kolonu mahalle yolu üzerine inşa edilen ve halk arasında "Ayaklı Cami" olarak bilinen Yeni Cami'nin altından 52 yıldır araç ve yaya trafiği sağlanıyor. Mahalle sakinlerinden Celal Çiçek, açıklama yaptı.

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