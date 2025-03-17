Artvin'deki Yaralı Sakallı Akbaba Hayvanat Bahçesine Gönderilecek

Artvin'de Tedavi Edilen Sakallı Akbaba Hayvanat Bahçesine Yola Çıkıyor

Artvin'de köylüler tarafından yaralı olarak bulunup tedavi edilen sakallı akbaba, doğada yaşama imkanını kaybetti. Uzun süren tedavi sürecinin ardından, kanadı ampute edilen bu nadir tür, bir hayvanat bahçesine gönderilecek.

Yaralı Akbabanın Hikayesi

Pırnarlı köyünde 9 gün önce yaralı halde bulunan sakallı akbaba, Artvin Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağ kanadındaki kırık ve enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan kuşun, klinikteki süreci başarıyla tamamlandı.

Tedavi Süreci ve Geleceği

Veteriner hekim Can Berk Düzün, sakallı akbabanın tedavisinin tamamlandığını ve ekiplerce hayvanat bahçesine gönderileceğini açıkladı. Kanadındaki yoğun enfeksiyon nedeniyle sağ kanadı ampute edilen kuşun, doğal yaşamda hayatta kalmasının mümkün olmadığını belirtti.

Artvin'in Zengin Yaban Hayatı

Düzün, sakallı akbabanın Artvin'in zengin yaban hayatının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu tür, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenmek için sıkça aranıyor. 3 metreye yakın kanat açıklığı ve yaklaşık 5 kilo ağırlığıyla büyük bir kuş" dedi. Ayrıca, Artvin'de ağır geçen kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının zorlandığını, bu nedenle birçok farklı türde yaralı hayvanın kliniğe getirildiğini ifade etti.

Türkiye'de nadir görülen akbaba türü olan ve Artvin'de köylüler tarafından yaralı bulunarak kanadı ampute edilen sakallı akbabanın tedavisi tamamlandı.

Türkiye'de nadir görülen akbaba türü olan ve Artvin'de köylüler tarafından yaralı bulunarak kanadı ampute edilen sakallı akbabanın tedavisi tamamlandı.