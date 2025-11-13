Artvin Düğününde Tayland'dan Canlı Tavuk ve Horoz Sürprizi

Artvin'de Aslıhan ve Hasan Badur çiftinin düğününde, damadın arkadaşları Tayland'dan getirdikleri canlı tavuk ve horozu hediye ederek sıra dışı bir takı töreni yaşattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:34
Artvin Düğününde Tayland'dan Canlı Tavuk ve Horoz Sürprizi

Artvin'de düğünde sıra dışı takı töreni

Artvin'de Aslıhan ve Hasan Badur çiftinin düğününde renkli ve ilginç anlar yaşandı. Geleneksel olarak altın ve para takılarak yapılan takı töreninde bu kez farklı bir sürpriz gündeme geldi.

Damada Tayland'dan canlı hediye

Damat Hasan Badur'ın yakın arkadaşları, damadın hobi olarak tavuk-horoz beslediğini ve kısa süre önce çok sevdiği horozunu kaybettiğini bildikleri için unutulmaz bir jest hazırladı. Arkadaşlar, Tayland'dan getirdikleri canlı tavuk ve horozu düğün salonunda damada takdim etti.

Davetliler arasında hem şaşkınlık hem de büyük bir ilgi uyandıran hediyeler karşısında Hasan Badur, kendisine hediye edilen horozla dans ederek bu anları taçlandırdı. Salondaki misafirler bu görüntüleri alkışlarla karşıladı.

Sosyal medyada yoğun ilgi

Etkinlikten paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve binlerce kez izlendi. Damadın arkadaşlarının hazırladığı bu renkli sürpriz, çiftin düğününü unutulmaz kıldı ve geniş yankı uyandırdı.

