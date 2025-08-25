DOLAR
Artvin Kemalpaşa'da Heyelan: Köprücü ve Çayeli Köy Yolları Kapandı

Artvin Kemalpaşa'da etkili yağış sonrası meydana gelen heyelan, Köprücü ve Çayeli köy yollarını ulaşıma kapattı; İl Özel İdaresi ekipleri alternatif yol çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:23
Artvin Kemalpaşa'da heyelan: 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Yağış kaynaklı göçük Köprücü ve Çayeli bağlantısını etkiledi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde etkili yağışın neden olduğu heyelan sonucunda Köprücü ve Çayeli köylerine ulaşımı sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan nedeniyle yolun bir kısmında göçük oluştu ve bu nedenle bölgeye ulaşım kesildi.

Bölgede incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, köylere ulaşımı sağlayacak alternatif yol açılması çalışması başlatıldı.

