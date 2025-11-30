Artvin Valisi: Hopa'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa'daki orman yangınının ekip müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 20:48
Vali Ergün bölgedeki söndürme çalışmalarını yerinde koordine etti

Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesine bağlı Yoldere ve Başoba köyleri arasındaki bölgede çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Ergün, yangının ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sabaha karşı başlayan ve örtü yangını şeklinde ilerleyerek ormanlık alana sirayet eden yangının bulunduğu bölgede, Vali Ergün ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Ergün, arazi yapısı ve rüzgâr nedeniyle çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Vali Ergün ayrıca, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti ve söndürme çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ile AFAD, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresi birimlerince bölgeye 4 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve yaklaşık 135 personel sevk edilmiştir. Yangına müdahale, tüm ekipler tarafından aralıksız şekilde sürdürülmektedir."

Vali Ergün, bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve soğutma çalışmalarının yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yoğunlaştırılacağını söyledi.

