Artweeks Istanbul 12. Edisyonu: 38 Katılımcı ve Öne Çıkan Sergiler

Artweeks Istanbul 12. edisyonu Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul'da başladı; 38 katılımcı, öne çıkan solo sergiler ve ArtTalks panelleri 26 Ekim'e kadar.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 18:45
Artweeks Istanbul 12. Edisyonu Kapılarını Açtı

Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen Artweeks Istanbulun 12. edisyonu, sanatseverlerle buluştu. Program, Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney ile sanatçılar ve basın mensupları açılışa özel sergi gezisinde bir araya geldi. Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada iki mekânda sergilerin gezilebileceğini belirtti.

Güney, "Bu sene 38 katılımcıyla birlikte yer alıyoruz. İçeride küratöryel sergiler, marka partnerlikleri ve galerilerin seçkilerini izleyeceğiz. Aynı zamanda bizim için çok kıymetli iki büyük solo sergi yapıyoruz." dedi.

Endüstrinin farklı aktörlerine alan açmayı ve görünür kılmayı öncelediklerini vurgulayan Güney, "Artweeks İstanbul bir dayanışma modeli. Burada oluşturduğumuz her sergide istediğimiz en önemli şey aslında sanat izleyicisinin gelişmesi ve kitlesinin genişlemesi. Herkes Artweeks'in bir parçası olsun." görüşünü paylaştı.

12. edisyonda, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın "Altı Fotoğraf" sergisi, sanatçı Cem Güventürk'ün "FloreLuctus" projesi ve Tamer Yılmaz'ın İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde hazırlanan "Tamera" retrospektif sergisi de izlenime sunuluyor.

Etkinlikte yer alan galeri, sanatçı ve kurumlar arasında Ambidexter, Artopol Art Gallery, ArtHan Gallery, Asım İşler, Baksı Müzesi, Bilgili Sanat, Bosfor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BB Projectt, E'Art Gallery, Evin Sanat Galerisi, Frank Art Studio, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Gallery G-Art, Hasan Sarıtaş Art Gallery, Horozart, İBB Kültür A.Ş, İmoga Art Space, Istanbul Concept Gallery, Kun Art Space, Martch Art Project, MERKUR, Mine Sanat Galerisi, Nihat Odabaşı, Öktem Aykut, Pi Artworks, Red Art İstanbul, Sanatorium, Şerife Bilgili Ercantürk, Taksim Sanat, UZ Gallery, Versus Art Project ve X-IST bulunuyor.

Program kapsamında sergi, enstalasyon ve yeni medya projelerinin yanı sıra disiplinler arası bir diyalog ortamı hedefleyen ArtTalks panelleri düzenlenecek. Bu yıla özel olarak hayata geçirilen Curation Space ise bağımsız genç küratörlere kendi seçki ve kürasyonlarını sunma imkânı tanıyor.

Artweeks Istanbul 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen "Artweeks Istanbul"un 12. edisyonu kapılarını açtı. Sanatçı, galeri ve kurumlar arasında köprü kurarak, sanat ekosistemine canlılık katmayı hedefleyen program Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor