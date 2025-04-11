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Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon Sanatseverlerle Buluştu

Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon, çağdaş sanatın önemli isimlerini bir araya getirerek sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:52
Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon Sanatseverlerle Buluştu

Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon Ziyarete Açıldı

MERKUR Galeri Kurucu Direktörü ve Artweeks Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, Türkiye'nin en önemli çağdaş sanat galerilerinden ilk 12'sinin burada yer aldığını belirtti. Etkinlik, The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta sanatseverlerle buluştu.

Genç ve Usta Sanatçılar Bir Arada

İlk kez Artweeks Solo adı altında düzenlenen etkinlikte, genç ve usta sanatçılara ait 12 sanat galerisinin eserleri ziyaretçilere sunuluyor. Solo edisyon, bireysel sanatçı hikayeleri ile resim, heykel, fotoğraf ve seramik gibi çeşitli disiplinlerden oluşan 53 kişisel sergi içeriyor.

Sanatçılar Kendi Alanlarında Eserlerini Sunuyor

Kurtulmuş, sanatçıların kendilerine ayrılmış mekanlarda kişisel sergilerini sunduğunu ve her alanın ortalama 30-40 metrekare olduğunu ifade etti. “Birçok sanatçı burası için özel hazırlandı,” diyen Kurtulmuş, uzun zamandır izleyicilerin sergilerine katılamadığı sanatçıların burada eserlerini görebileceğini vurguladı.

Sanatın Etkisi ve Önemi

Kurtulmuş, sanatın durmaması gerektiği ve bu tür etkinliklerin ruha şifa etkisi yarattığını belirterek, “Dijitalden değil, yüz yüze sanatla karşı karşıya gelinmesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi.

Farklı Medyumların Sergilendiği Edisyon

Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney, bu yılki edisyonun dünya genelinde benzeri görülmemiş bir yapı sunduğunu ve galeri temsili olan bağımsız sanatçılardan oluşan bir seçki izlediklerini belirtti. Güney, “Yaşayan en büyük masterlara yer veriyoruz,” diyerek etkinliğin özel olduğunu vurguladı.

Etkinlik Detayları

Edisyon, 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverler arasında Burak Kutlay, Ekrem Yalçındağ, Hüsamettin Koçan gibi isimlerin yanı sıra bireysel katılımcılardan da birçok sanatçı yer alıyor.

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un düzenlediği "Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon", The...

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un düzenlediği "Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon", The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta sanatseverlerle buluştu.

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un düzenlediği "Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon", The...

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un düzenlediği "Artweeks İstanbul XI. Solo Edisyon", The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta sanatseverlerle buluştu.

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