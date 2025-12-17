ASAT 201 milyon TL yatırımla Muratpaşa İçme Suyu Terfi İstasyonu’nu yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda kapsamlı bir yenileme ve kapasite artışı çalışması yürütüyor. 201 milyon TL tutarındaki yatırım ile istasyonun üretim kapasitesi iki katına çıkarılarak Antalya'nın artan içme suyu ihtiyacına önemli katkı sağlanacak.

Yenileme ve kapasite artışı

Yürütülen çalışmalarla, daha önce saniyede 600 litre olarak tasarlanan istasyonun kapasitesi saniyede 1.200 litre seviyesine yükseltilecek. Bu artış, kentin büyüyen nüfus ve turizm yoğunluğuna daha güçlü yanıt verilmesini sağlayacak ve enerji verimliliği kapsamında yılda milyonlarca liralık tasarruf hedefleniyor.

Yenilenen pompa ve elektrik sistemleri

Mevcut pompa, elektrik motorları ve tesisatın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında tüm ekipmanlar modern ve verimli hale getirilecek. Bu sayede hem üretim kapasitesi artacak hem de enerji sarfiyatında ciddi düşüş sağlanacak.

Pompa odasında teknik iyileştirme

Tesisin basma kotunun depo kotunun üzerinde olması nedeniyle sık sık arızalara neden olan pompalara kalıcı çözüm getirildi. Sorunun önüne geçmek için pompa odası kotu yaklaşık 3 metre aşağıya indirilecek; böylece hava yapma ve fan aşınmaları ortadan kalkacak.

Enerji kesintilerine karşı jeneratör desteği

Tesisin önemli eksiklerinden biri olan jeneratör ihtiyacı proje kapsamında giderilecek. 2 adet 1000 KVA jeneratör montajı tamamlandığında, oluşabilecek enerji kesintilerinde tesis tam kapasiteyle çalışabilecek ve vatandaşların su ihtiyacı kesintisiz karşılanacak.

SCADA sistemi ile akıllı yönetim

İstasyona kurulan SCADA otomasyon sistemi sayesinde pompalar depo seviyesine göre otomatik olarak devreye girip çıkacak. Bu uygulama, suyun kesintisiz iletimini sağlarken anlık üretim-tüketim takibi ile kayıp-kaçakla mücadeleyi etkinleştirecek.

Depolama kapasitesi artırıldı

Çalışmalar kapsamında istasyonun mevcut depolama hacmi 1.500 ton artırılarak 3.000 tona çıkarılacak. Ayrıca mevcut haznelerde yapılan izolasyon sayesinde su kaçaklarının önüne geçilerek sağlıklı ve hijyenik su iletimi sürdürülebilir hale getirilecek.

