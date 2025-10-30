AŞAV Dijital Cüzdanı ile Bağışlar QR'la Şeffaf ve Anlık

AŞAV dijital cüzdan uygulamasını tanıttı

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV), yardımların ihtiyaç sahiplerine doğrudan ve şeffaf biçimde ulaştırılması amacıyla geliştirdiği dijital cüzdan uygulaması AŞAV'ı tanıttı. Uygulama, iWallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildi.

Tanıtım Ankara'da yapıldı

AŞAV mobil uygulamasının tanıtımı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Programda konuşan vakıf yetkilileri ve paydaş temsilcileri uygulamanın işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Vakfın hedefi ve kuruluşu

AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, vatan uğruna canını feda eden şehitler ve gazilere şükranlarını sunarak vakfın geçen yıl Aralık ayında kurulduğunu anlattı. Sözen, şehit aileleri ve gazilere hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Sözen, uygulamanın özelliklerini şöyle aktardı: "AŞAV, Türkiye'de dijital anlamda ilk, alışveriş uygulaması olan bir platform. Uygulamayı cep telefonlarınıza indirdiğinizde, normal günlük alışverişlerinizde kasada QR koduyla ödeme yaptığınız zaman bir şehit çocuğuna, gaziye, güvenlik korucularımızın üniversitede okuyan çocuklarına ve ailelerine dokunmuş olacaksınız. Yaklaşık 2 yıldır altyapısı devam eden uygulamamız nihayetinde bitti ve bugün sizlerin karşısına geçtik."

iWallet'den dayanışma vurgusu

iWallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Soylu, dijital dünyada iyiliği ve dayanışmayı büyütecek bir adım attıklarını söyledi. Soylu, projenin sürdürülebilir bir bağış hareketi oluşturmayı hedeflediğini belirtti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "AŞAV cüzdan ile her alışverişte, ödeme anında birlik ve beraberliği hatırlatmayı özellikle hedefledik. Tüm vatandaşlarımıza açık bu uygulama herhangi bir hizmet bedeli ödemeden 50 binden fazla noktada ve çeşitli online platformlarda alışveriş yaparken nakit iade kazandırdığı gibi bir şehit ailesine burs desteği sağlayacak, bir gazi çocuğunun eğitimine katkıda bulunacak, bir korucunun ailesine de umut olacak."

Soylu ayrıca, uygulamanın kullanımını ve bağış süreçlerini şu sözlerle özetledi: "Bugün attığımız bu dijital adım eminim ki gelecekte iyilik ekonomisi kavramının en güzel örneklerinden biri olarak anılacaktır. Gelin birlikte bu iyiliği büyütelim."

Uygulama özellikleri ve şeffaflık

AŞAV mobil uygulaması; bağışların, nakit iadelerin ve alışverişlerin anlık olarak takip edilebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, ulusal ve yerel marketlerden giyime, teknolojiden sağlığa kadar birçok sektörde 50 binden fazla noktada ve çeşitli online platformlarda alışveriş yaparken hem birikim sağlayabilecek hem de ödeme anında QR ile bağışta bulunabilecek.

Bağışlar anlık ve şeffaf şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor; bağışçılar süreçleri uygulama üzerinden takip edebiliyor. Uygulama, şehit ailelerine, gazilere ve güvenlik korucularına daha hızlı ulaşmayı amaçlıyor.

Program katılımcıları ve teşekkürler

Tanıtım programında Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ de uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti. Program sonunda vakfa katkılarından dolayı iş insanlarına teşekkür ve onur belgeleri takdim edildi.

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV), yardımların ihtiyaç sahiplerine doğrudan, şeffaf bir şekilde ulaştırılması amacıyla bağış toplayan dijital cüzdan uygulaması AŞAV'ı hayata geçirdi. AŞAV ile iWallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında geliştirilen AŞAV mobil uygulamasının tanıtımı Ankara'da bir otelde yapıldı.