ASEAN Ülkeleri, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin katılımıyla Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Etkinlik, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Büyükelçi Sazali'nin Açılış Konuşması

Resepsiyona, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, ASEAN ülkelerinin büyükelçileri ve birçok davetli katıldı. Büyükelçi Sazali'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, fotoğraf çekimiyle devam etti.

ASEAN Zirvesine Ev Sahipliği

Sazali, AA muhabirine verdiği demeçte, "Böyle bir etkinlikte Türkiye ve ASEAN üyeleriyle bir araya gelmek benim için mutluluk verici. Türkiye dahil Malezya'nın ortaklarını ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum," dedi. Ayrıca, bu yıl mayıs ayında düzenlenecek ASEAN zirvesinin üye ülkelerin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Asya Mutfağından Lezzetler

Resepsiyonda Asya mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, davetliler ayrıca Malezya'ya ait el yapımı ürünlerin sergilendiği alanı gezerek kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı buldu.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğince, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin katılımıyla Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bahçesinde düzenlenen resepsiyonda Ramazan bayramı kutlandı. Resepsiyona, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (sağ 6), ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam (sol 3), ASEAN ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğince, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin katılımıyla Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin bahçesinde düzenlenen resepsiyonda Ramazan bayramı kutlandı. Resepsiyona, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (sağ 6), ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam (sol 3), ASEAN ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.