ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Van'da Teknolojiyle Buluşuyor

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Van'da Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Van'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği etkinlik alanı, çocukları teknolojiyle buluşturuyor. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında Van Müzesi bahçesinde ziyarete açıldı.

Teknoloji ve Bilimle Dolu Bir Gün

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanları çocuklara teknoloji ve bilimi deneyimleme fırsatı sunuyor. Mucitler Müzesi'nde, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar dahil olmak üzere, dünyaca ünlü bilim insanlarının hayatı yapay zeka destekli animasyonlarla sergileniyor.

Çocuklardan Olumlu Yorumlar

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Yusuf Ali Ertosun, festival deneyiminin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, "Bugün çadırda çok güzel deneyler yaptık, daha sonra birlikte kitap okuduk. Bilim insanlarının hayatları hakkında yeni bilgiler edindim. Benim için unutulmaz bir gündü. Çok güzel anılar biriktirdim." dedi.

Etkinliğe 3 çocuğuyla katılan Murat Özkaya ise organizasyonun kalitesine vurgu yaptı. Özkaya, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken kültürel ve bilimsel etkinlikler çok önemli. Geçen yıl da kültür yolu festivali düzenlenmişti ve tüm etkinliklere katılmaya çalıştık. Bu sene ASELSAN'ın şehrimize gelmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımla buraya geldik. Diğer etkinliklere de katılmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Murat Özkaya'nın 8 yaşındaki oğlu Mirhan Özkaya da festivalin oldukça güzel geçtiğini ifade etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Van'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği etkinlik alanı çocukları ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Van Müzesi bahçesinde ziyarete açılan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanlarında çocukları teknoloji ve bilimle buluşuyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Van'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği etkinlik alanı çocukları ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Van Müzesi bahçesinde ziyarete açılan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanlarında çocukları teknoloji ve bilimle buluşuyor.