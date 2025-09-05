DOLAR
ASELSAN'ın ASELFLIR 600'ü AKINCI ile Ankara'yı Havadan Görüntüledi

ASELSAN'ın ASELFLIR 600 elektro-optik sistemi Bayraktar AKINCI'ya entegre edilip Ankara semalarında test edildi; yetkililer sistemin performansını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:53
ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Bayraktar AKINCI İHA'ya entegre edilerek başkent Ankara'nın havadan görüntülenmesini sağladı.

Uçuş ve görüntülenen noktalar

ASELSAN tarafından Bayraktar AKINCI platformunda gerçekleştirilen uçuşta; Çelik Kubbe unsurları, Ay Yıldız Yerleşkesi, Anıtkabir, Kocatepe Camisi, Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ve Esenboğa Havalimanı havadan görüntülendi.

ASELSAN'ın ilk kez temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)'te sergilediği ASELFLIR 600, Bayraktar AKINCI ile entegrasyon sonrası başkent semalarında test edildi.

Yetkililerden açıklamalar

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya paylaşımında ASELFLIR 600'ün çektiği görüntüler için "Bu görüntüler, bir ekibin alın terinin meyveleridir." ifadelerini kullandı. Akyol, ayrıca "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Baykar ekibine teşekkür ederiz." dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise IDEF 2025'te yaptığı açıklamada, "ASELFLIR 600'ü AKINCI'da denediklerini ve sistemin yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi olduğunu" ifade etmişti.

ASELFLIR 600'ün entegrasyonu ve gerçekleştirilen uçuş, yerli savunma teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeyi ve platform entegrasyonundaki başarının somut bir örneği olarak dikkat çekti.

