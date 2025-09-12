ASELSAN'ın 'görünmeyen gücü' KORAL modernize edildi

ASELSAN'ın geliştirdiği KORAL Kara Konuşlu Elektronik Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) Sistemi, kritik altyapılarda yürütülen kapsamlı modernizasyon çalışmalarıyla güçlendirildi.

Modernizasyon ve TSK'ya teslim

ASELSAN'ın yazılı açıklamasına göre, TSK envanterinde uzun süredir başarıyla görev yapan stratejik elektronik harp sistemi için tamamlanan modernizasyon kapsamında sistemin kritik bileşenleri, ASELSAN'ın yeni nesil alt sistemleriyle güncellendi ve hizmete sunuldu.

Elektromanyetik alanın stratejik önemi

Modern harp sahası artık fiziksel unsurlarla birlikte görünmeyen sinyaller ve elektromanyetik dalgalar üzerinden şekilleniyor. Hedef tespitinden haberleşmeye, radar algılamadan uydu navigasyonuna kadar birçok kritik unsur, elektromanyetik spektrumu kontrol etme yeteneğine bağlı hale geliyor.

Gelişen tehditler tespit edilmekten kaçınan, hızlı uyum sağlayan ve çok yönlü sistemlerle kendini gösteriyor. Bu ortamda üstünlük; yüksek çıkış gücü, gelişmiş anten teknolojileri ve çoklu hedeflere aynı anda müdahale kabiliyeti gibi niteliklerle ölçülüyor.

KORAL'ın yetenekleri ve stratejik rolü

ASELSAN tarafından harp sahasının yeni ihtiyaçlarına göre modernize edilen KORAL, geniş frekans aralığında etkili karıştırma ve aldatma yetenekleriyle 'görünmeyen cephede' stratejik avantaj sağlıyor. Uyarlanabilir yapısı ve geliştirilmiş elektronik destek/taarruz kabiliyetleri, KORAL'ı geleceğin harp senaryolarına karşı hazır hale getiriyor.

Sistem, yüksek çıkış gücü ve aktif elektronik huzme tarama sağlayan faz dizili anten yapısı ile modern harp sahasında önemli bir üstünlük sunuyor. Ayrıca çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneğiyle öne çıkıyor.

ÇELİKKUBBE Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi'nin önemli unsurlarından biri olan KORAL, SEAD (Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) görevlerinde sağladığı etkinlikle harp sahasında hassasiyet ve güç dengesini destekliyor.

KORAL Uzaktan ED/ET Sistemi, radarları devre dışı bırakarak dost unsurları koruyor ve bilgi üstünlüğü kazandırıyor; bu sayede Türkiye'nin hava savunma kapasitesi ve elektronik harp alanındaki kabiliyetleri daha ileriye taşınıyor.

