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ASELSAN'ın YILDIRIM-100 Sistemi Etkinlik Testlerini Başarıyla Tamamladı

ASELSAN, YILDIRIM-100 sistemi ile hava platformlarını güdümlü füze tehditlerine karşı koruma yeteneğini artırdı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 17:40
ASELSAN'ın YILDIRIM-100 Sistemi Etkinlik Testlerini Başarıyla Tamamladı

ASELSAN, hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden korumak amacıyla geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi'nin etkinlik testlerini başarıyla tamamladı. Gerçek harp başlıklı füzelerle gerçekleştirilen bu testler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknolojik yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

YILDIRIM-100, güdümlü füzeye çok bantlı lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor. Böylece, hava araçlarına yönelen güdümlü füzeler saptırılarak hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artmış oluyor. Sistem, çeşitli tehdit senaryoları altında ısı güdümlü füzeleri etkisiz hale getirebiliyor.

ASELSAN, lazer teknolojisinin en üst seviyesinde, az sayıda ülkenin sahip olduğu yetkinliği Türkiye'ye kazandırarak önemli bir adım atmıştır. YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan bu sistem, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek füzenin yönünü değiştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YILDIRIM-100’ün test sonuçlarını değerlendirerek, "Hava platformlarımızı güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına alıyoruz" dedi. Görgün, lazer teknolojisindeki gelişmelerin sadece bir kazanım değil, sürekli geliştirilen bir kabiliyet alanı olduğunu vurguladı.

YILDIRIM-100, hassas takip birimi ve lazer birimi ile ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Ayrıca, füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeren bu sistem, çoklu tehdit senaryoları altında düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratmaktadır.

Görgün, bu stratejik çalışmaya katkı sunan ASELSAN ekibini tebrik ederek, ülkemizin savunma sanayiindeki ilerlemesine olan inancını bir kez daha dile getirdi.

Hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak olan ASELSAN'ın geliştirdiği YILDIRIM-100...

Hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak olan ASELSAN'ın geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi, harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testlerini başarıyla tamamladı.

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