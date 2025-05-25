ASELSAN Tekno Macera Tırı ile Çocukları Teknolojiyle Buluşturuyor

ASELSAN, Tekno Macera Tırı ile Çocukları Teknoloji Yoluculuğuna Çıkartıyor

ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümü vesilesiyle tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yola çıktı. Dün Şanlıurfa'dan başlayan bu özel tır, 1 Haziran'a kadar Şanlıurfalı çocuklara teknoloji ve macera dolu deneyimler yaşatacak.

10 Farklı Şehirde Çocuklarla Buluşacak

Açıklamalara göre, Tekno Macera Tırı yıl sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanında, toplam 10 farklı şehirde çocuklarla buluşacak. Bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Şanlıurfa'da Özel Bir Başlangıç

Tırın açılışını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi gerçekleştirdi. ASELSAN Tekno Macera Tırı, interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli aktivitelerle çocuklara dolu dolu bir serüven sunmayı hedefliyor.

Öğretici Etkinliklerle Dolu Bir Deneyim

Tekno Macera Tırı’nda çocuklar, Mucitler Müzesi sergisinde tarihe yön veren icatların ve mucitlerin hikayelerini keşfedebiliyor. Augmented reality (artırılmış gerçeklik) destekli dijital kitap alanında ise etkileşimli kitaplar tanıtılmakta. Saha aktiviteleri ise bilim gösterileri ve eğlenceli şarkılarla dolu.

İlerleyen Program

Tırın durağı 21-29 Haziran tarihlerinde Samsun, 12-20 Temmuz'da Van, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir, 16-24 Ağustos'ta Erzurum, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale, 13-21 Eylül'de Gaziantep, 4-12 Ekim'de Malatya, 18-26 Ekim'de Mardin ve 1-9 Kasım'da Antalya olacak. Çocuklar, bu etkinliklerle bilimi ve mühendisliği eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı bulacak.

ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne özel tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Türkiye turunda çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor.

ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne özel tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Türkiye turunda çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor.