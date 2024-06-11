ASELSAN ve TUSAŞ güçlerini birleştirdi! 110 milyon dolarlık savunma ve uzay anlaşması

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık anlaşma

Türk savunma sanayisinin iki devi, ASELSAN ve TUSAŞ, savunma ve uzay alanlarında iş birliğini 110 milyon dolarlık dev bir anlaşmayla pekiştirdi. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Bu tarihi anlaşma, Türkiye'nin milli savunma sanayisine önemli bir katkı sağlayacak. Anlaşmanın kapsamı hakkında detaylı bilgi verilmese de, iki şirketin savunma ve uzay sistemleri alanındaki uzmanlıklarını bir araya getirecekleri öngörülüyor.

ASELSAN ve TUSAŞ'ın bu iş birliği, Türkiye'nin savunma ve uzay teknolojilerinde daha da ilerlemesine ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacak.