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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İkinci Kez Toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:38
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İkinci Kez Toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Kez Toplandı

2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, işçi tarafını TÜRK-İŞ ve işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Toplantıda işveren heyetinin liderliğini TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin liderliğini ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstleniyor. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde; aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu gibi çeşitli meslek gruplarından temsilciler yer alıyor.

Toplantıda ayrıca, Hazine ve Maliye, Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Mevcut Asgari Ücret Durumu

Halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücret, kesintilerin ardından net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

İşverene asgari ücretin toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş; bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi ve 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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