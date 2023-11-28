Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Türk-İş’ten Kritik İpucu

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak ve 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlayacak. Oluşturulan komisyon içerisinde işçi, hükümet temsilcileri ve işveren yer alacak. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları, komisyon toplantısı öncesinde önemli bir ipucu verdi.





Açlık Sınırı 14 Bin TL’yi Aştı

Türk-İş, her ay düzenli olarak yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ Kasım ayı raporlarını açıkladı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik çekirdek bir aile için açlık sınırının 14 bin 25 TL’ye yükseldiği belirtildi. Bunun yanı sıra yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL seviyelerine çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

Yapılan araştırmaya göre gıda enflasyonu yıllık yüzde 80,12 olarak gerçekleşti. Gıda harcamaları, dört kişilik bir ailenin toplam harcamalarının yüzde 42,5’ini oluşturdu.

Türk-İş’in Bu Rakamla Masaya Oturması Bekleniyor

Türk-İş, asgari ücret zammı görüşmelerinde işçi tarafını temsil edecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, komisyon toplantılarında 4 farklı meslekten asgari ücretli işçiye de yer vereceklerini duyurdu. Türk-İş’in, açlık sınırını kırmızı çizgi olarak belirleyerek masaya oturması ve pazarlıkların en az bu rakamdan başlaması bekleniyor.





Enflasyon Tahminleri Zam Oranını Belirleyecek

Asgari ücret zammı görüşmelerinde enflasyon tahminleri de önemli bir rol oynayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltti. Bu oran, asgari ücret zammı için alt sınır olarak kabul ediliyor. Ancak işçi temsilcileri, enflasyonun yanı sıra refah payı, hayat pahalılığı ve geçim şartları gibi faktörleri de dikkate alarak daha yüksek bir zam talep edecek.

Ekonomistler, asgari ücret zammının yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olabileceğini öngörüyor. Bu durumda, net asgari ücret 16 bin TL ile 17 bin TL arasında bir rakama tekabül edecek.

Asgari Ücret Zam Oranları Ne Zaman Açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 1 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantılar, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ev sahipliğinde sırasıyla Türk-İş, TİSK ve Bakanlık’ta devam edecek. Komisyon, Aralık ayı sonunda son toplantısını yaparak yeni asgari ücreti açıklayacak. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.