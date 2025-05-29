Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi

Milyonlarca çalışanın gözü, asgari ücrete yapılacak olası ara zam kararında. 2024 yılında tek zam alan asgari ücretlilerin, 2025 yılı için ara zam olup olmayacağı konusunda endişeleri artarken, 2022 ve 2023 yıllarında yüksek enflasyon nedeniyle ara zam kararları alınmıştı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, beklenen Yılın İkinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, asgari ücrete ara zam konusunu gündeme getirdi ve bu konuda yaptığı açıklamalar yanıt arayanlar için önem taşıdı.

Merkez Bankası'nın Rolü

Karahan, asgari ücretle ilgili kararların Merkez Bankası'nın sorumluluğunda olmadığını belirterek, "Bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor. Bizim görevimiz enflasyonu kalıcı olarak düşürmek," dedi. Bu açıklama, asgari ücretin belli bir platformda belirlendiğini ve Merkez Bankası'nın doğrudan bu sürece müdahale etmediğini gösteriyor.

Enflasyon Hedefleri

Karahan, enflasyon tahminlerini de açıkladı. 2024 yıl sonu enflasyonunun %24 civarında gerçekleşmesini öngördüklerini ifade eden Karahan, "2026 için %12 olan enflasyon tahminimizi koruduk. 2027'de %8'e düşmesini bekliyoruz," şeklinde konuştu. Bu tahminler, enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunun altını çiziyor.

Dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği asgari ücrete yapılacak olası ara zam konusunda net bir yanıt bulunmamakla birlikte, TCMB Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamalar, enflasyonla mücadelede atılacak adımların önemine dikkat çekiyor.