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Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

AK Parti'den TBMM'ye asgari ücret için yılda iki kez zam önerisi geldi. CHP ise asgari ücretin 30.000 TL olması gerektiğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 13:38
Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Asgari ücrete ikinci zam ateşi yakıldı! Memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte, gözler asgari ücret zammına çevrildi. Hükümetten henüz bir yeşil ışık gelmezken, TBMM'de asgari ücretin yeniden görüşüleceği öne sürüldü.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında, ekonomik sıkıntılar gündemin merkezindeydi. Milletvekilleri, geçim mücadelesindeki vatandaşların sesi olarak, "Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılsın" önerisini kabineye iletti. Bu talep, günlük yaşamda karşılaşılan yüksek hayat pahalılığı ve eriyen maaşlar karşısında önem kazandı.

Kabineye Asgari Ücret Zam Talebi

Kızılcahamam'daki 3 günlük istişare kampında ekonomiyle ilgili en çok tartışılan konu, hayat pahalılığı ve fahiş ev kiraları oldu. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan milletvekilleri, mevcut 22.104 TL’lik asgari ücretin bir aile için artık yetersiz kaldığını ve acil çözümler gerekli olduğunu vurguladı.

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Asgari Ücrette Adalet Arayışı

Ekonomi oturumlarında en çarpıcı öneri, asgari ücretin zam sistemiydi. Milletvekilleri, her 6 ayda bir enflasyon farkı alarak maaşları güncellenen memurlar ile yılda bir kez zam yapan asgari ücretliler arasında ciddi bir makas oluştuğuna dikkat çekti. Bu adaletsizliğin giderilmesi için asgari ücretin de Ocak ve Temmuz aylarında belirlenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

CHP’nin Yüksek Zam Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir seviyeye çekilmesi gerektiğini belirterek, bunun en az 30.000 TL olması gerektiğini savundu. CHP, asgari ücretin hemen 30.000 TL’ye yükseltilmesi için kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Bakan Işıkhan ise Mayıs ayında, asgari ücretle ilgili ara zammı konuşmanın erken olduğunu belirterek Temmuz zammına kapıyı kapatmıştı. Bu durum, asgari ücretle ilgili nasıl bir gelişme yaşanacağı konusunda büyük bir merak uyandırdı.

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