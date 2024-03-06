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Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

SGK milyonlarca asgari ücretliye önemli uyarılarını yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 00:05
Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Asgari ücret için şok karar! SGK duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK ASGARİ ÜCRET DUYURUSU

SGL işverenlerin aylık 700 TL asgari ücret destekleriyle ilgili önemli duyurular yaptı. Sene içinde tek bir ayda brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarlarda eksik prim bildirimi yapan işverenlerin destekleri iptal olacak. 

sgk asgari ücret duyurusu

Yapılan ödemeler de faiziyle iade alınacak. Sene içinde çalışanların prime esas kazançlarının eksik bildirimi ya da hiç bildirilmemesi tespit edilirse 2024 senesi için de destek verilmeyecek. Ödenen tutarlar da gecikme zamları ve cezalarıyla iade alınacak. 

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