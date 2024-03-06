Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Asgari ücret için şok karar! SGK duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK ASGARİ ÜCRET DUYURUSU

SGL işverenlerin aylık 700 TL asgari ücret destekleriyle ilgili önemli duyurular yaptı. Sene içinde tek bir ayda brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarlarda eksik prim bildirimi yapan işverenlerin destekleri iptal olacak.





Yapılan ödemeler de faiziyle iade alınacak. Sene içinde çalışanların prime esas kazançlarının eksik bildirimi ya da hiç bildirilmemesi tespit edilirse 2024 senesi için de destek verilmeyecek. Ödenen tutarlar da gecikme zamları ve cezalarıyla iade alınacak.