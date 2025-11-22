Aşık Paşa'nın 700–800 Yıllık Yazma Eserleri Ahilik Müzesi'nde

Aşık Paşa'ya ait 700–800 yıllık yazma eserler ilk kez İstanbul dışına çıkarılarak Kırşehir Ahilik Müzesi'nde sergilendi; sergi 8 hafta açık kalacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:56
Aşık Paşa'nın 700–800 Yıllık Yazma Eserleri Ahilik Müzesi'nde

Aşık Paşa'nın 700–800 Yıllık Yazma Eserleri Ahilik Müzesi'nde

Kırşehir'de ilk kez İstanbul dışına çıkarılan koleksiyon sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda, Aşık Paşa'ya ait 700–800 yıllık yazma eserler Kırşehir Ahi Külliyesi'nde bulunan Ahilik Müzesi'nde ziyarete açıldı. Eserler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından İstanbul dışına ilk kez çıkarılan koleksiyona ilişkin programda konuşan Dr. Coşkun Yılmaz, "Aşık Paşa bugün konuştuğumuz Türkçeye katkısı olan ilk 5 insandan birisi, yazılmış bütün eserleri mevcut. Yaklaşık 800 bin eser var" dedi.

Ortaokul öğrencisi Şamil Alp Özdemir, eski Türkçe ile yazılmış el yazmalarını yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Öğrencilerden Selin Kara, "Eserlerini görmek beni çok mutlu etti. Aşık Paşa’dan esinlenerek yazdığımız ve kurguladığımız kitaplar var" sözleriyle duygularını paylaştı. Gül Şehnaz Ünver de Aşık Paşa'nın eserlerinden ilham alarak bir kitap çalışması yaptıklarını aktardı. Öğrenci İbrahim Düğer ise orijinal el yazmalarını görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Programa katılan ve halk edebiyatı üzerine çalışmaları bulunan emekli öğretim görevlisi Mahmut Dalgalı, serginin lise öğrencileri tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı.

Sergi, 8 hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ORGANİZESİNDE AŞIK PAŞA’YA AİT 700–800 YILLIK YAZMA ESERLERİN YER...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ORGANİZESİNDE AŞIK PAŞA’YA AİT 700–800 YILLIK YAZMA ESERLERİN YER ALDIĞI ÖZEL SERGİ, KIRŞEHİR AHİ KÜLLİYESİ’NDE YER ALAN AHİLİK MÜZESİNDE ZİYARETE AÇILDI. İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKARILAN TARİHİ ESERLER, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ORGANİZESİNDE AŞIK PAŞA’YA AİT 700–800 YILLIK YAZMA ESERLERİN YER...

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
2
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
3
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
4
Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
6
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
7
Ataşehir Belediyesi 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı İmzalamaya Hazırlanıyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor