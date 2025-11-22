Aşık Paşa'nın 700–800 Yıllık Yazma Eserleri Ahilik Müzesi'nde

Kırşehir'de ilk kez İstanbul dışına çıkarılan koleksiyon sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda, Aşık Paşa'ya ait 700–800 yıllık yazma eserler Kırşehir Ahi Külliyesi'nde bulunan Ahilik Müzesi'nde ziyarete açıldı. Eserler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından İstanbul dışına ilk kez çıkarılan koleksiyona ilişkin programda konuşan Dr. Coşkun Yılmaz, "Aşık Paşa bugün konuştuğumuz Türkçeye katkısı olan ilk 5 insandan birisi, yazılmış bütün eserleri mevcut. Yaklaşık 800 bin eser var" dedi.

Ortaokul öğrencisi Şamil Alp Özdemir, eski Türkçe ile yazılmış el yazmalarını yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Öğrencilerden Selin Kara, "Eserlerini görmek beni çok mutlu etti. Aşık Paşa’dan esinlenerek yazdığımız ve kurguladığımız kitaplar var" sözleriyle duygularını paylaştı. Gül Şehnaz Ünver de Aşık Paşa'nın eserlerinden ilham alarak bir kitap çalışması yaptıklarını aktardı. Öğrenci İbrahim Düğer ise orijinal el yazmalarını görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Programa katılan ve halk edebiyatı üzerine çalışmaları bulunan emekli öğretim görevlisi Mahmut Dalgalı, serginin lise öğrencileri tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı.

Sergi, 8 hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ORGANİZESİNDE AŞIK PAŞA’YA AİT 700–800 YILLIK YAZMA ESERLERİN YER ALDIĞI ÖZEL SERGİ, KIRŞEHİR AHİ KÜLLİYESİ’NDE YER ALAN AHİLİK MÜZESİNDE ZİYARETE AÇILDI. İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKARILAN TARİHİ ESERLER, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.