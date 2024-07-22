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Asım Gültekin: Dergi ve Kitap Sevdalısı

Genç dergiciler arasında 'derviş babası' olarak tanınan Asım Gültekin'in hayatı ve bıraktığı miras.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:21
Asım Gültekin: Dergi ve Kitap Sevdalısı

Asım Gültekin ve Dergi Dünyası

Asım Gültekin, yeleğini üzerinden eksik etmediği için genç dergiciler tarafından "derviş babası" olarak anılan bir gazeteci, öğretmen ve yazardı. Vefatının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, eserleri ve mirası hala yaşamakta.

Hayatı ve Eğitimi

Asım Gültekin, 1975 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Farklı şehirlerde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Ödülleri ve Faaliyetleri

Kültür-sanat alanındaki çabalarıyla, 2008 yılında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından "Yılın Öğretmeni" seçilen Gültekin, her gittiği şehirde gençleri bir araya getirerek organize etti.

Dergi Yayıncılığına Katkısı

Vefatına kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük eden Gültekin, Türkiye Dergiler Birliği başkanlığı görevini yürüttü ve Dünya Dergiler Birliği ile Dünya Türkçe Dergiler Birliğini kurdu. Ayrıca, Dergi Günleri etkinliğiyle dergi fuarlarını başlatan önemli bir isim olmuştur.

Etimoloji ve Eserleri

Asım Gültekin, dil ve etimoloji alanındaki ilgisiyle Dil Evi Etimoloji Topluluğunu kurdu. Ayrıca, birçok yayınevine ve dergiye katkı sağladı ve "Biat", "Seher", "Kitap Postası" gibi dergileri çıkardı. "Dünya Bizim" adlı siteyi kurarak, kültürel içerikler sağladı.

Kitapları ve Mirası

Gültekin, İz Yayınları'ndan "Alışmak Ölümüne Karşı" ve "Birden Bine Türkçe'de Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler" adlı kitapları yazdı. Vefatından sonra, onun yazılarından derlenmiş "Uçtun Yine Deli Gönül" eseri okuyucuyla buluştu.

Evli ve iki çocuk babası olan Gültekin, 22 Temmuz 2020'de 45 yaşındayken Yalova'da hayatını kaybetti.

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