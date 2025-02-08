Aşırı Sağın Avrupa Vatanseverleri Toplantısından Sert Mesajlar

Avrupa'nın Vatanseverleri'nden Sert Eleştiriler

Avrupa'nın aşırı sağcı siyasi partileri, yeni kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun ilk toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) merkez sağ ve sol gruplarını "geçmişe saplanmakla" suçladı. Bu toplantı, Haziran 2024’te gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin hemen ardından, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın öncülüğünde kurulan grup tarafından Madrid'de düzenlendi.

Toplantı Detayları

İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ev sahipliğinde toplanan grup, Kasım 2024'te Paris'te ilk başkanını seçmişti. Avrupa'nın Vatanseverleri toplantısına Abascal'ın yanı sıra, Fransa'dan Marine Le Pen, Macaristan'dan Victor Orban, İtalya'dan Matteo Salvini ve diğer ülkelerden birçok aşırı sağcı lider katıldı.

Eleştirilerin Ağırlığı

Toplantının ana sloganı "Avrupa'yı yeniden büyük yap" olarak belirlendi. Açıklamalarda, AB kurumları ile bu kurumları yöneten sağ ve sol gruplar, özellikle de Avrupa Halk Partisi (PPE) ve Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) sert bir dille eleştirildi. Grup, "Brüksel, hatalarından hiçbir şey öğrenmedi" diyerek, bu partilerin geçmişe saplanmış politikalar izlediğini ve yolsuzluklara gömüldüğünü savundu.

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