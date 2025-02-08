Aşırı Sağın Avrupa Vatanseverleri Toplantısından Sert Mesajlar

Avrupa'nın Vatanseverleri'nden Sert Eleştiriler
Avrupa'nın aşırı sağcı siyasi partileri, yeni kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun ilk toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) merkez sağ ve sol gruplarını "geçmişe saplanmakla" suçladı. Bu toplantı, Haziran 2024’te gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin hemen ardından, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın öncülüğünde kurulan grup tarafından Madrid'de düzenlendi.
Toplantı Detayları
İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ev sahipliğinde toplanan grup, Kasım 2024'te Paris'te ilk başkanını seçmişti. Avrupa'nın Vatanseverleri toplantısına Abascal'ın yanı sıra, Fransa'dan Marine Le Pen, Macaristan'dan Victor Orban, İtalya'dan Matteo Salvini ve diğer ülkelerden birçok aşırı sağcı lider katıldı.
Eleştirilerin Ağırlığı
Toplantının ana sloganı "Avrupa'yı yeniden büyük yap" olarak belirlendi. Açıklamalarda, AB kurumları ile bu kurumları yöneten sağ ve sol gruplar, özellikle de Avrupa Halk Partisi (PPE) ve Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) sert bir dille eleştirildi. Grup, "Brüksel, hatalarından hiçbir şey öğrenmedi" diyerek, bu partilerin geçmişe saplanmış politikalar izlediğini ve yolsuzluklara gömüldüğünü savundu.
Ulusal Egemenlik Vurgusu
Santiago Abascal, ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'i örnek göstererek, yeni stratejiler sunacaklarını ifade etti. Abascal, Macaristan Başbakanı Orban'ın Madrid'de halk tarafından tebrik edildiğini belirtirken, "(İspanya Başbakanı Pedro) Sanchez, San Miguel'e gidemez" Portekiz'deki aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura, Sanchez’i hedef alarak "Sanchez cezaevine girmeye daha yakın, Abascal da başbakan olmaya yakın""Küreselleşmeye karşı ulusal egemenlik, göçe karşı sınırların savunulması esastır" Macaristan Başbakanı Orban, "Paramızı umutsuz bir savaşta Ukrayna'ya harcıyoruz ve Avrupa yasa dışı göçmenler tarafından işgal ediliyor""Kendimizi göçe karşı savunduk, hiçbir yasa dışı göçmen Macaristan üzerinden Avrupa'ya giremez. Benim ülkemde sınırı izinsiz geçmek suçtur" Toplantı sırasında, Femen üyesi bir kadın aktivist "Faşizme hayır""Faşistlere bir adım bile geçit yok" Mevcut durumda Avrupa Parlamento'sunda 86 milletvekili ile en büyük üçüncü siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri, toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı partilerin bir araya geldiği bir platformdur.
Eleştiriler ve Göç Politikaları
Orban ve Göçmen Politikaları
Proteste ve Eleştiriler
Portekiz'deki aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura, Sanchez’i hedef alarak "Sanchez cezaevine girmeye daha yakın, Abascal da başbakan olmaya yakın""Küreselleşmeye karşı ulusal egemenlik, göçe karşı sınırların savunulması esastır" Macaristan Başbakanı Orban, "Paramızı umutsuz bir savaşta Ukrayna'ya harcıyoruz ve Avrupa yasa dışı göçmenler tarafından işgal ediliyor""Kendimizi göçe karşı savunduk, hiçbir yasa dışı göçmen Macaristan üzerinden Avrupa'ya giremez. Benim ülkemde sınırı izinsiz geçmek suçtur" Toplantı sırasında, Femen üyesi bir kadın aktivist "Faşizme hayır""Faşistlere bir adım bile geçit yok" Mevcut durumda Avrupa Parlamento'sunda 86 milletvekili ile en büyük üçüncü siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri, toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı partilerin bir araya geldiği bir platformdur.
Macaristan Başbakanı Orban, "Paramızı umutsuz bir savaşta Ukrayna'ya harcıyoruz ve Avrupa yasa dışı göçmenler tarafından işgal ediliyor""Kendimizi göçe karşı savunduk, hiçbir yasa dışı göçmen Macaristan üzerinden Avrupa'ya giremez. Benim ülkemde sınırı izinsiz geçmek suçtur" Toplantı sırasında, Femen üyesi bir kadın aktivist "Faşizme hayır""Faşistlere bir adım bile geçit yok" Mevcut durumda Avrupa Parlamento'sunda 86 milletvekili ile en büyük üçüncü siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri, toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı partilerin bir araya geldiği bir platformdur.
Toplantı sırasında, Femen üyesi bir kadın aktivist "Faşizme hayır""Faşistlere bir adım bile geçit yok" Mevcut durumda Avrupa Parlamento'sunda 86 milletvekili ile en büyük üçüncü siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri, toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı partilerin bir araya geldiği bir platformdur.
Mevcut durumda Avrupa Parlamento'sunda 86 milletvekili ile en büyük üçüncü siyasi grup olan Avrupa'nın Vatanseverleri, toplamda 14 ülkede faaliyet gösteren aşırı sağcı partilerin bir araya geldiği bir platformdur.