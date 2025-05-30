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Asırlık Okullar Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da Gerçekleştirildi

Asırlık Okullar Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'nin katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 09:34
Asırlık Okullar Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da Gerçekleştirildi

Asırlık Okullar Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da Yapıldı

İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) olağanüstü genel kurulu, katılımcıları bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya geçecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verdi ve "tüketen değil, üreten bir nesil" yetiştirme hedefinin altını çizdi.

Kurulda Tanınmış İsimler Bir Araya Geldi

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür gibi önemli isimler de yer aldı. Bu buluşma, Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi mezunlarını bir araya getirdi.

Vakıf Başkanı Alper Alkaç’tan Vefa Mesajı

Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç, vakfın köklü geçmişine vurgu yaparak "geçmişin değerlerini geleceğe taşımak" hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. Alkaç, ASOV'un, mezunlar arasında iletişimi güçlendirmek, eğitsel ve kültürel birikimleri aktarımını sağlamak amacı taşıdığını belirtti.

Eğitim Desteği ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Alkaç, vakfın öğrencilere barınma desteği ve burslar sunarak, sosyal ve kültürel etkinliklere katkıda bulunacaklarını belirtti. Ayrıca, girişimcilik kulüpleri ve diğer eğitim destek programlarıyla gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Gelecek Nesillere Umut Işığı

Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleceğin daha iyi bireylerle şekilleneceğini ifade ederek, "İyi insan, iyi mühendis ve iyi doktor nesillerinin yetişmesi için öğretmenlerimizin desteği çok kıymetli" dedi.

Alper Alkaç, vakfın biriktirdiği değerleri gelecek nesillere aktararak, gençlerin yarınların dünyasında söz sahibi olmalarının ancak geçmişten aldıkları güçle mümkün olduğunu vurguladı.

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi...

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesinin mezunlarının bir araya gelerek kurduğu Asırlık Okullar Vakfının (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve tanıtım töreni, İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç, etkinlikte konuşma yaptı.

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi...

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesinin mezunlarının bir araya gelerek kurduğu Asırlık Okullar Vakfının (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve tanıtım töreni, İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Asırlık Okullar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç, etkinlikte konuşma yaptı.

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