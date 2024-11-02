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Asırlık Somuncu Baba Su Değirmeni Yeniden Açıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 600 yıllık Somuncu Baba Su Değirmeni'nin açılışı yapıldı. Törende önemli isimler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:06
Asırlık Somuncu Baba Su Değirmeni Yeniden Açıldı

Somuncu Baba Su Değirmeni Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni'nin açılışında bulundu.

Tarih ve Anlamı

14. yüzyılda inşa edilen bu tarihi değirmen, 600 yılı aşkın süredir vakıf mülkü olarak bölgede hizmet vermektedir. 2023 yılında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından gerçekleştirilen ihya çalışmaları neticesinde düzenlenen açılış törenine yoğun bir katılım oldu.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Geçmişi 600 yılı aşkın bu tarihi değirmenin yeniden ayağa kaldırılması benim için çok anlamlıdır. Beldemize ayrı bir değer katacağından ve yöneticilerimizin bu tarihi değirmeni eski neşvesine kavuşturacağından hiçbir şüphemiz yoktur." diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

Diğer Konuşmalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, tarihi değirmenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu toprakların manevi sahipleri, yapmış oldukları eserlerle insanlarımızın gelişmesine katkı sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Manevi Değerler ve Vefa

Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Somuncu Baba’nın ilim ve maneviyat mirasına dikkat çekerek, "Onun bıraktığı ilim ve maneviyat, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi ile devam etmiştir." şeklinde konuştu.

Hulusi Efendi Vakfı'nın Rolü

Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Demir, vakfın birçok alanda öncülük ettiğini belirterek, "Ecdada vefa borcumuzu yerine getirme çabamız asla sona ermeyecek." dedi.

Törenin Ardından

Konuşmaların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a, Dr. Kemal Demir tarafından teşekkür plaketi verildi. Darende İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan dua ile kurdele kesildi.

Katılımcılar

Açılış törenine Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gürün İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban, Gürün İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Selim, Gürün Müftüsü Ömer Faruk Ulutaş, TBMM Milletvekili İsmail Yıldız, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ve Darende Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan gibi isimler katıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesindeki 14. yüzyılda inşa edilen ve 600 yıl vakıf mülkü olarak bölgeye hizmet...

Sivas'ın Gürün ilçesindeki 14. yüzyılda inşa edilen ve 600 yıl vakıf mülkü olarak bölgeye hizmet veren tarihi su değirmeni, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca 2023'te başlanılan ihya çalışmasının ardından törenle açıldı. Darende İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duadan sonra kurdele kesildi.

Sivas'ın Gürün ilçesindeki 14. yüzyılda inşa edilen ve 600 yıl vakıf mülkü olarak bölgeye hizmet...

Sivas'ın Gürün ilçesindeki 14. yüzyılda inşa edilen ve 600 yıl vakıf mülkü olarak bölgeye hizmet veren tarihi su değirmeni, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca 2023'te başlanılan ihya çalışmasının ardından törenle açıldı. Darende İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duadan sonra kurdele kesildi.

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