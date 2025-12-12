DOLAR
Hanau'da kontrollü patlatma beklenenden şiddetli: 28 konut hasar, 58 kişi evsiz

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:51
Hanau'da kontrollü patlatma beklenenden şiddetli oldu

Olay ve tahliye

Almanya'nın Hanau kentinde II. Dünya Savaşı'ndan kalan 250 kilogramlık bir bomba kontrollü olarak patlatılarak etkisiz hale getirildi. Ancak patlamanın beklenenden daha şiddetli olması sonucu 28 konutta hasar meydana geldi ve 58 kişi evsiz kaldı.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, bazı ailelerin Noel'i başka yerlerde kutlamak zorunda kalacağını belirtti. Şehir yönetimi, olaydan etkilenen halka hızlı bir şekilde her türlü yardımın sağlanacağını duyurdu. Yetkililer, bölgede oturan 4 bin 500 kişinin önceden tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

İnceleme: Bombanın türü yanlış tespit edildi

Olay sonrası yapılan araştırmada, görevlilerin bombanın türünü yanlış belirledikleri ve bu nedenle beklenen hasarın öngörülmediği tespit edildi. İncelemede, patlatılan mühimmatın beklenenin aksine savaş sırasında uçaklardan atılan sıradan mühimmat değil, tahribat gücü yüksek özel bir bomba türü olduğu anlaşıldı.

Güvenlik önlemleri

Yetkililer, bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında mühimmatın bulunduğu noktanın çevresindeki binaların bin metre yarıçapla tahliye edildiğini, bölgenin araç ve toplu taşıma trafiğine kapatıldığını bildirdi. Ayrıca olay yerinin çevresine koruma amaçlı 15 nakliye konteynerinden oluşan bir duvar inşa edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; şehir yönetimi mağdurlara destek sağlanacağını yineledi.

