Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde Gri ve Beyaz Kod Tatbikatı Başarıyla Yapıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 'Gri Kod' (Rehine Durumu) ve 'Beyaz Kod' (Sağlıkta Şiddet) tatbikatları Hastane Afet Planı kapsamında başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulama

Tatbikat, Pediatri/Yenidoğan servisinde planlandı. Senaryoya göre serviste yatışı bulunan bir hastanın ebeveyninin fiziksel tehdit içeren ifadelerde bulunması sonucu servis düzeni ve personel güvenliği tehlikeye girdi. Durumun acil müdahale gerektirmesi üzerine Hastane Olay Yönetim Ekibi hızla toplandı ve olay yerinde gerekli müdahaleler uygulandı.

Senaryo çerçevesinde kriz yönetimi, olay yeri güvenliği, hasta ile çalışan güvenliğinin sağlanması ve tahliye süreçleri detaylı biçimde canlandırıldı. Görevli personelin acil durum kodlarını aktive ettiğinde koordineli, hızlı ve etkin hareket etmesi sağlandı.

Amaç ve Değerlendirme

Tatbikatın temel amacı; tüm çalışanların farkındalığını artırmak, uygulamalı senaryolarla tecrübeyi yükseltmek ve acil durumlarda koordinasyonun etkinliğini test etmek olarak açıklandı. Uygulamalı tatbikatlarla hem hasta güvenliği hem de personelin çalışma huzurunun korunması hedeflendi.

Katkı ve Teşekkür

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Hastane Afet Planı (HAP) Başkan Vekili Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek destek veren İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.

