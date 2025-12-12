Eskişehir'de Kombi Hırsızlığı: 5 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Eskişehir'de kombi hırsızlığı: 4 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de bir ikametten kombi çalındığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın yaşandığı yer ve zaman
Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki bir ikamette, 6 - 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, söz konusu ikametten bir adet kombi'nin çalındığı tespit edildi.
Operasyon ve soruşturma
Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmada olaya karıştığı belirlenen M.D., T.Ç., B.Ç., E.D. ve K.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Adli süreç
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ESKİŞEHİR’DE BİR İKAMETTEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 5 ŞAHISTAN 4’Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.