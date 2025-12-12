DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Eskişehir'de Kombi Hırsızlığı: 5 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi'ndeki evden hırsızlıkta kombi çaldığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:36
Eskişehir'de Kombi Hırsızlığı: 5 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Eskişehir'de kombi hırsızlığı: 4 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir ikametten kombi çalındığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın yaşandığı yer ve zaman

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki bir ikamette, 6 - 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, söz konusu ikametten bir adet kombi'nin çalındığı tespit edildi.

Operasyon ve soruşturma

Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmada olaya karıştığı belirlenen M.D., T.Ç., B.Ç., E.D. ve K.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR’DE BİR İKAMETTEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 5 ŞAHISTAN 4’Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

ESKİŞEHİR’DE BİR İKAMETTEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 5 ŞAHISTAN 4’Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE BİR İKAMETTEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 5 ŞAHISTAN 4’Ü ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
6
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
7
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?